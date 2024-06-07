46 kiloya düştü! Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli günler sonra ortaya çıktı! İşte son sağlık durumu...

Bir süre önce pankreas kanseri teşhisi konulan ünlü oryantal Tanyeli, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 46 kiloya düşen Tanyeli, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü isim "Sanat dünyasında vefasızlık var mı?" sorusuna verdiği yanıtla ise dikkat çekti. İşte detaylar...