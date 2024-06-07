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46 kiloya düştü! Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli günler sonra ortaya çıktı! İşte son sağlık durumu...

Bir süre önce pankreas kanseri teşhisi konulan ünlü oryantal Tanyeli, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 46 kiloya düşen Tanyeli, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü isim "Sanat dünyasında vefasızlık var mı?" sorusuna verdiği yanıtla ise dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 14:06 Güncelleme 07 Haziran 2024, 14:06
46 kiloya düştü! Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli günler sonra ortaya çıktı! İşte son sağlık durumu... 1

Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren oryantal Tanyeli, 99 kilodan 60 kiloya kadar düştü. Yeni görüntüsünün mutluluğunu süren ünlü isim, geçen aylarda kötü bir haberle sarsıldı. Tanyeli'nin pankreas kanseri olduğu ortaya çıktı.

46 kiloya düştü! Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli günler sonra ortaya çıktı! İşte son sağlık durumu... 2

Geçtiğimiz yıl Küba'ya giderek hastalığına çare arayan ardından tedavisine Türkiye'de devam edilen ünlü isim, son olarak Nişantaşı'nda modacısıyla görüntülendi.

46 kiloya düştü! Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli günler sonra ortaya çıktı! İşte son sağlık durumu... 3

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tanyeli, günler sonra ilk kez evden çıktığını belirterek şunları söyledi: "Hastalığımla iyi mücadele ediyorum aslında.

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