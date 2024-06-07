2. kez anne olan Müge Boz doğum fotoğraflarını yayınladı! “Bu fotoğraflar en değerli anılar...”

Caner Erdeniz ile 13 Haziran 2019'da dünyaevine giren Müge Boz, aynı yıl kasım ayında kızı Vina'yı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. 1 Haziran'da ikinci kez anne olan Müge Boz, sosyal medya hesabında doğum fotoğraflarını yayınladı. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan Boz'un paylaşıma düştüğü duygu yüklü notu ise dikkat çekti. İşte o paylaşım...
Ünlü oyuncu Müge Boz, 13 Haziran 2019'da eski milli basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da dünyaevine girdi.Boz, aynı yıl kasım ayında kızı Vina'yı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.
1 Haziran'da ikinci kez anne olan Müge Boz, sosyal medya hesabında doğum fotoğraflarını yayınladı.
900 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında paylaşımda bulunan 40 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "İşte doğuma giderken böyleydik. Tabi sezeryan olması her şeyi o kadar farklılaştırdı ki ilk doğum deneyimime göre.