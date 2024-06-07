Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek koca kız oldu! Anne-kız paylaşımı ortalığı salladı! "Çok güzelsiniz"

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i olarak adını geniş kitlelere duyuran ve Hercai dizisinde sergilediği performansla kendine hayran bırakan Ebrar Demirbilek, zaman zaman son haliyle gündeme gelmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Demirbilek, yayınladığı son görüntülerle yine adından söz ettirdi ve bir kez daha son haliyle dikkat çekti. Annesi ile bir örnek giyinen Demirbilek'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken "Ne ara bu kadar büyüdün", "Çok tatlısınız anneli kızlı" yorumları yapıldı. İşte Ebrar Demirbilek'in son hali...