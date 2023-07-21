Safiye Soyman oğlunun son halini paylaştı "Merak etmişsiniz..." Tam 24 yıldır hastalıkla mücadele eden oğlu Harun...
Son dönem sık sık yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen Safiye Soyman, sosyal medya hesabından MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'la paylaşım yaptı ve Harun'un son sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden anne-oğulun bu paylaşımı sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Soyman'ın o paylaşımı.
Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz, 24 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele ediyor.
"GÜNDE 30 KEZ ARIYORUM"
Safiye Soyman, "Oğlum şu an Burdur'da, oranın havası iyi geldi. Yardımcım Bekir oğlumu Burdur'a götürdü. Orada Harun'uma bir hareket geldi. 'Oğlum rahat etsin' diye hemen bir ev yaptırdım. Yazın Bodrum sıcak oluyor, Burdur'un havası daha iyi geldi. 24 yıldır sadece işim ve oğlum var. Hep bir aradayız, iş olduğu zamanlarda günde 30 kez arıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Son albümlerimde hep Harun'un sevdiği şarkıları seslendiriyorum. Sanatçı arkadaşlarımdan izin istiyorum, sağ olsunlar onlar da ücretsiz verdiler. Müzik Harun'a ilaç gibi geliyor. 'Bana bir şey olursa' diye hiç düşünmedim, 'çocuğumun yanında olayım' diye hep dua ettim. Onun her şeyi hazır. Onun geleceği garanti altında. Ne maddi ne manevi anlamda yalnız değil, kardeşi var, Faik abisi var.
"OĞLUMU MERAK EDENLER VAR"
Safiye Soyman, sosyal medya hesabından sağlık durumu merak edilen oğlu Harun'un son halini paylaştı.