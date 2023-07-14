45’lik Ebru Yaşar’ın gözlerden uzak büyüttüğü ikizlerine bakın! Annelerinin sahnesinde şov yaptılar! “Ne kadar büyümüşler...”

"Cumartesi", "Sekiz ile Dokuz", "Bu Sahilde", "Gözlerimde Gece Oldu" gibi şarkılarını seyircileriyle birlikte okuyan Yaşar, konser sırasında Necat Gülseven ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen ikizlerini de sahneye çıkardı.