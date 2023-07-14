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45’lik Ebru Yaşar’ın gözlerden uzak büyüttüğü ikizlerine bakın! Annelerinin sahnesinde şov yaptılar! “Ne kadar büyümüşler...”

Necat Gülseven ile 2015'te dünyaevine giren ünlü şarkıcı Ebru Yaşar'ın bu evlilikten ikiz çocukları dünyaya geldi. 2 çocuk annesi Yaşar, önceki gün verdiği konserde gözlerden uzak büyüttüğü ikizlerini de sahneye çıkardı. İkizler sahnede annelerinin şarkılarını seslendirdi. O anlar sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. Yaşar'ın kızı ve oğlunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Ne kadar büyümüşler" yorumunda bulundu. İşte Ebru Yaşar'ın çocukları Ebru Su Gülseven ve Hasan Poyraz Gülseven...

takvim.com.tr
14.07.2023 13:32 - Son Güncelleme: 14.07.2023 13:32
45’lik Ebru Yaşar’ın gözlerden uzak büyüttüğü ikizlerine bakın! Annelerinin sahnesinde şov yaptılar! “Ne kadar büyümüşler...”

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, önceki akşam Kuruçeşme'de sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ebru Yaşar, sevilen şarkılarını seslendirdi.

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45’lik Ebru Yaşar’ın gözlerden uzak büyüttüğü ikizlerine bakın! Annelerinin sahnesinde şov yaptılar! “Ne kadar büyümüşler...”

"Cumartesi", "Sekiz ile Dokuz", "Bu Sahilde", "Gözlerimde Gece Oldu" gibi şarkılarını seyircileriyle birlikte okuyan Yaşar, konser sırasında Necat Gülseven ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen ikizlerini de sahneye çıkardı.

45’lik Ebru Yaşar’ın gözlerden uzak büyüttüğü ikizlerine bakın! Annelerinin sahnesinde şov yaptılar! “Ne kadar büyümüşler...”

Ebru Su Gülseven ve Hasan Poyraz Gülseven, sahnede annelerinin şarkısını seslendirdi.

45’lik Ebru Yaşar’ın gözlerden uzak büyüttüğü ikizlerine bakın! Annelerinin sahnesinde şov yaptılar! “Ne kadar büyümüşler...”

O anlar sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu.

45’lik Ebru Yaşar’ın gözlerden uzak büyüttüğü ikizlerine bakın! Annelerinin sahnesinde şov yaptılar! “Ne kadar büyümüşler...”

Yaşar'ın kızı ve oğlunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Ne kadar büyümüşler" yorumunda bulundu.

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