10 yıllık büyük aşk! Çelik sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim! İlk kez görüntülendi! “Her anı çok güzel” İzel ve Ercan Saatçi’yle...
İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi ile birlikte kurdukları İzel-Çelik-Ercan üçlüsünün 1991 yılında çıkardığı Özledim albümü ile tanınan Çelik, daha sonra müzik kariyerine solo olarak devam etti. 'Hercai', 'Ateşteyim', 'Meyhaneci', 'Kızımız Olacaktı', 'Yaman Sevda' adlı şarkılarıyla tanınan şarkıcı, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 2002-2005 yılları arasında Buket Saygı ile evli kalan Çelik, şimdi ise el ele görüntülendiği sevgilisiyle gündem oldu. Ünlü şarkıcı, 10 yıldır aşk yaşadığı öğretmen sevgilisiyle ilk kez kameralara yansıdı. İşte Çelik'in sır gibi sakladığı sevgilisi...
14.07.2023 13:03 - Son Güncelleme: 14.07.2023 13:03
'Hercai', 'Ateşteyim', 'Meyhaneci', 'Kızımız Olacaktı', 'Yaman Sevda' ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Çelik, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
2002-2005 yılları arasında Buket Saygı ile evli kalan Çelik, şimdi ise el ele görüntülendiği sevgilisiyle gündem oldu.
Çelik, karşısında bir anda basın mensuplarını görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ünlü şarkıcının sevgilisinin de öğretmenlik yaptığı öğrenildi.