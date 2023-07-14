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Haberler Magazin 10 yıllık büyük aşk! Çelik sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim! İlk kez görüntülendi! “Her anı çok güzel” İzel ve Ercan Saatçi’yle...

10 yıllık büyük aşk! Çelik sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim! İlk kez görüntülendi! “Her anı çok güzel” İzel ve Ercan Saatçi’yle...

İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi ile birlikte kurdukları İzel-Çelik-Ercan üçlüsünün 1991 yılında çıkardığı Özledim albümü ile tanınan Çelik, daha sonra müzik kariyerine solo olarak devam etti. 'Hercai', 'Ateşteyim', 'Meyhaneci', 'Kızımız Olacaktı', 'Yaman Sevda' adlı şarkılarıyla tanınan şarkıcı, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 2002-2005 yılları arasında Buket Saygı ile evli kalan Çelik, şimdi ise el ele görüntülendiği sevgilisiyle gündem oldu. Ünlü şarkıcı, 10 yıldır aşk yaşadığı öğretmen sevgilisiyle ilk kez kameralara yansıdı. İşte Çelik'in sır gibi sakladığı sevgilisi...

takvim.com.tr
14.07.2023 13:03 - Son Güncelleme: 14.07.2023 13:03
10 yıllık büyük aşk! Çelik sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim! İlk kez görüntülendi! “Her anı çok güzel” İzel ve Ercan Saatçi’yle...

İzel-Çelik-Ercan üçlüsünün 1991 yılında çıkardığı Özledim albümü ile tanınan Çelik, 1992'den itibaren kariyerine solo olarak devam etti.

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10 yıllık büyük aşk! Çelik sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim! İlk kez görüntülendi! “Her anı çok güzel” İzel ve Ercan Saatçi’yle...

'Hercai', 'Ateşteyim', 'Meyhaneci', 'Kızımız Olacaktı', 'Yaman Sevda' ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Çelik, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

10 yıllık büyük aşk! Çelik sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim! İlk kez görüntülendi! “Her anı çok güzel” İzel ve Ercan Saatçi’yle...

2002-2005 yılları arasında Buket Saygı ile evli kalan Çelik, şimdi ise el ele görüntülendiği sevgilisiyle gündem oldu.

10 yıllık büyük aşk! Çelik sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim! İlk kez görüntülendi! “Her anı çok güzel” İzel ve Ercan Saatçi’yle...

90'lı yıllara damga vuran 57 yaşındaki sanatçı, yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle önceki gün Nişantaşı'nda el ele yürürken objektiflere yansıdı.

10 yıllık büyük aşk! Çelik sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim! İlk kez görüntülendi! “Her anı çok güzel” İzel ve Ercan Saatçi’yle...

Çelik, karşısında bir anda basın mensuplarını görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ünlü şarkıcının sevgilisinin de öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

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