Diş apsesine dikiş iğnesi sokan Serdar Ortaç'a canlı yayında ödeme emri geldi "Ödemiyorum lan" Borçlarının bittiğini söylemişti ama...

Önceki akşam yaptığı canlı yayında ünlü şarkıcının yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmamıştı. Yüzündeki şişlik hemen fark edilen ünlü isme 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti. "Dişim geçmedi, acayip şişiyor hala" diyen Serdar Ortaç'ın, duyduğu ağrı nedeniyle yaptığı bir hareket ise takipçilerini şaşırtmıştı.