Diş apsesine dikiş iğnesi sokan Serdar Ortaç'a canlı yayında ödeme emri geldi "Ödemiyorum lan" Borçlarının bittiğini söylemişti ama...
Son dönemlerde sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Serdar Ortaç'a meslektaşı Sinan Akçıl'dan dikkat çeken bir yorum gelmişti geçtiğimiz günlerde. Serdar Ortaç'ın sosyal medyada açtığı canlı yayını gören Akçıl, kendine hakim olamamış ve meslektaşını sert bir dille uyarmıştı. Geçtiğimiz günlerde de canlı yayında diş apsesine dikiş iğnesini soktuğunu söylerek kan donduran Ortaç şimdi de kapısına gelen ödeme emriyle olay oldu.
14.07.2023 13:51 - Son Güncelleme: 14.07.2023 13:51
Önceki akşam yaptığı canlı yayında ünlü şarkıcının yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmamıştı. Yüzündeki şişlik hemen fark edilen ünlü isme 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti. "Dişim geçmedi, acayip şişiyor hala" diyen Serdar Ortaç'ın, duyduğu ağrı nedeniyle yaptığı bir hareket ise takipçilerini şaşırtmıştı.
DİŞ APSESİNE DİKİŞ İĞNESİ BATIRDI
Diş ağrısının dayanılmaz bir hale geldiğini vurgulayan Serdar Ortaç, "İğne soktum apseye. Bildiğin dikiş iğnesi." ifadesini kullanmıştı.
"ÖDEMİYORUM LAN"
Sık sık maddi sıkıntılarından bahseden ve borçları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Serdar Ortaç son olarak toparlanmaya başlamıştı.