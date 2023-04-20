45 yaşındaki Eylem Yıldız ameliyat masasına yattı! “Gerçekten hayatımın şokuna uğradım” Asmalı Konak’ın Zeynep’iydi...
Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in başrolünü üstlendiği 'Asmalı Konak' dizisinde canlandırdığı 'Zeynep Karadağ' karakteriyle hafızalara kazınan Eylem Yıldız, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu. Hastaneden bir fotoğrafını yayınlayan Yıldız, ameliyat olduğunu duyurdu. "Gerçekten hayatımın şokuna uğradım" diyen ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Eylem Yıldız'ın sağlık durumu...
20.04.2023 16:45 - Son Güncelleme: 20.04.2023 16:45
'Asmalı Konak' dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Eylem Yıldız, ameliyat olduğunu duyurdu.
"İYİ HUYLU KİST TESPİT EDİLDİ"
Yaşadığı sağlık sorunlarından bahseden Eylem Yıldız, şu ifadeleri kullandı: "Son iki yılda, aralıklarla atlattığım iki kovid vakasından sonra, bir türlü toparlayamadım.