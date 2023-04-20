RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 45 yaşındaki Eylem Yıldız ameliyat masasına yattı! “Gerçekten hayatımın şokuna uğradım” Asmalı Konak’ın Zeynep’iydi...

45 yaşındaki Eylem Yıldız ameliyat masasına yattı! “Gerçekten hayatımın şokuna uğradım” Asmalı Konak’ın Zeynep’iydi...

Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in başrolünü üstlendiği 'Asmalı Konak' dizisinde canlandırdığı 'Zeynep Karadağ' karakteriyle hafızalara kazınan Eylem Yıldız, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu. Hastaneden bir fotoğrafını yayınlayan Yıldız, ameliyat olduğunu duyurdu. "Gerçekten hayatımın şokuna uğradım" diyen ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Eylem Yıldız'ın sağlık durumu...

takvim.com.tr
20.04.2023 16:45 - Son Güncelleme: 20.04.2023 16:45
45 yaşındaki Eylem Yıldız ameliyat masasına yattı! “Gerçekten hayatımın şokuna uğradım” Asmalı Konak’ın Zeynep’iydi...

'Asmalı Konak' dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Eylem Yıldız, ameliyat olduğunu duyurdu.

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45 yaşındaki Eylem Yıldız ameliyat masasına yattı! “Gerçekten hayatımın şokuna uğradım” Asmalı Konak’ın Zeynep’iydi...

Geçtiğimiz hafta Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir operasyon geçirdiğini belirten oyuncu, iki yıl içinde iki kez koronavirüse yakalandığını ve sonrasında ise sürekli rahatsızlandığını söyledi.

45 yaşındaki Eylem Yıldız ameliyat masasına yattı! “Gerçekten hayatımın şokuna uğradım” Asmalı Konak’ın Zeynep’iydi...

Ameliyat öncesi hastane odasında çekilen bir kareyi Instagram'da paylaşan Yıldız, şunları söyledi: "Bu fotoğraf geçtiğimiz perşembe gününden. Geçen hafta bu saatlerde uzun bir ameliyattan henüz çıkmış ve yoğun bakımda yatıyordum.

45 yaşındaki Eylem Yıldız ameliyat masasına yattı! “Gerçekten hayatımın şokuna uğradım” Asmalı Konak’ın Zeynep’iydi...

Aslında azıcık da olsa içinde keder olan anıları paylaşmayı sevmiyorum ama bu fotoğrafı, kişisel tarihimin en zorlu virajını -umuyorum ki geride kaldı- ne kadar rahat atlattığımın gururu ile paylaşıyorum"

45 yaşındaki Eylem Yıldız ameliyat masasına yattı! “Gerçekten hayatımın şokuna uğradım” Asmalı Konak’ın Zeynep’iydi...

"İYİ HUYLU KİST TESPİT EDİLDİ"
Yaşadığı sağlık sorunlarından bahseden Eylem Yıldız, şu ifadeleri kullandı: "Son iki yılda, aralıklarla atlattığım iki kovid vakasından sonra, bir türlü toparlayamadım.

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