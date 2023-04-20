15 kişinin içinde ablası yok! Şeyma Subaşı’ndan olay itiraf! Ablası Kübra Açıl’ı tek kalemde sildi! Acun Ilıcalı’nın eski baldızı...
Acun Ilıcalı ile 2017-2018 yılları arasında evli kalan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı aldı. İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Şubaşı'nın düğününe dair detaylarda ortaya çıktı. 5 Mayıs'ta Marakeş'te gerçekleşecek olan düğüne Subaşı'nın 15 kişi davet ettiği öğrenildi. İsim listesinde Subaşı'nın ablasının yer almaması ise dikkat çekti. Bunun üzerine açıklamada bulunan Subaşı, itirafıyla herkesi şaşırttı. Subaşı'nın açıklamasının ardından "Ablasını tek kalemde sildi" yorumları yapıldı. İşte Şeyma Subaşı'nın o açıklaması...
20.04.2023 16:23 - Son Güncelleme: 20.04.2023 16:54
Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin 5 Mayıs'taki düğünlerine katılacak isimler belli oldu.
Şeyma Subaşı'nın düğün detaylarını Bülent Cankurt köşesine taşıdı. Cankurt'un kaleme aldığı yazıya göre; düğünün başlangıcı, 5 Mayıs'ta saat 17.00'de kokteylle olacak.
İSİMLER BELLİ OLDU
Daha önce Şeyma Subaşı'nın, düğüne sadece 15 kişi davet ettiğini yazan Cankurt davetli listesini de ortaya çıkardı.