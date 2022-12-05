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Haberler Magazin Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya sırılsıklam aşık! Gözünden sakındığı sevgilisini paylaştı! Gören inanamadı! O da ünlü...

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya sırılsıklam aşık! Gözünden sakındığı sevgilisini paylaştı! Gören inanamadı! O da ünlü...

Kadrosunda Doğa Rutkay, Alper Kul, Aylin Kontente, Ali Sunal, Onur Atilla gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Aşka gelen ünlü oyuncu, sevgilisiyle verdiği pozu romantik bir notla yayınladı. Yılmazkaya'nın sevgilisini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyuncun sevgilisi de kendisi gibi ünlü çıktı. İşte Meltem Yılmazkaya'nın gözünden sakındığı biricik sevgilisi...

takvim.com.tr
05.12.2022 20:06 - Son Güncelleme: 05.12.2022 20:06
Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya sırılsıklam aşık! Gözünden sakındığı sevgilisini paylaştı! Gören inanamadı! O da ünlü...

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, Instagrma hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya sırılsıklam aşık! Gözünden sakındığı sevgilisini paylaştı! Gören inanamadı! O da ünlü...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, sevgilisiyle verdiği pozu romantik bir notla takipçilerinin beğenisine sundu.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya sırılsıklam aşık! Gözünden sakındığı sevgilisini paylaştı! Gören inanamadı! O da ünlü...

Ünlü oyuncu, "Şu kavuşmaları az beklemedim. İşe bıraksın alsın falan! Mevsim döndü duygular sakin! Hayat sevince güzel!" ifadelerini kullandı.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya sırılsıklam aşık! Gözünden sakındığı sevgilisini paylaştı! Gören inanamadı! O da ünlü...

Yılmazkaya'nın sevgilisini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyuncun sevgilisi de kendisi gibi ünlü çıktı.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya sırılsıklam aşık! Gözünden sakındığı sevgilisini paylaştı! Gören inanamadı! O da ünlü...

İşte başta Meltem Yılmazkaya'nın paylaşımı olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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