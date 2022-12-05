Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya sırılsıklam aşık! Gözünden sakındığı sevgilisini paylaştı! Gören inanamadı! O da ünlü...
Kadrosunda Doğa Rutkay, Alper Kul, Aylin Kontente, Ali Sunal, Onur Atilla gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Aşka gelen ünlü oyuncu, sevgilisiyle verdiği pozu romantik bir notla yayınladı. Yılmazkaya'nın sevgilisini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyuncun sevgilisi de kendisi gibi ünlü çıktı. İşte Meltem Yılmazkaya'nın gözünden sakındığı biricik sevgilisi...
05.12.2022 20:06 - Son Güncelleme: 05.12.2022 20:06
Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, Instagrma hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.