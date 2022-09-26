4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’dan göbek açık elbisesiyle karnı burnunda poz! Ali Atay’ın eşine bakın sosyal medyaya damga vurdu
Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi yapımlarla hafızalara kazınan Hazal Kaya, 2019 yılında kendi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine girdi ve aynı sene oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Kaya, geçen haftalarda da ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurdu. Bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, karnı burnunda pozlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve göbek açık elbisesi ile Paris'te verdiği pozları yayınladı. Kaya'nın o paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Hazal Kaya'nın o pozları...
26.09.2022 23:40 - Son Güncelleme: 26.09.2022 23:40
Aşk-ı Memnu dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Hazal Kaya; Adını Feriha Koydum, Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi yapımlarla da adından söz ettirdi.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan ünlü oyuncu, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay'la nikah masasına oturdu.
Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Kaya, geçen haftalarda da ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurdu.