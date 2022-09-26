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Haberler Magazin 4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’dan göbek açık elbisesiyle karnı burnunda poz! Ali Atay’ın eşine bakın sosyal medyaya damga vurdu

4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’dan göbek açık elbisesiyle karnı burnunda poz! Ali Atay’ın eşine bakın sosyal medyaya damga vurdu

Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi yapımlarla hafızalara kazınan Hazal Kaya, 2019 yılında kendi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine girdi ve aynı sene oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Kaya, geçen haftalarda da ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurdu. Bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, karnı burnunda pozlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve göbek açık elbisesi ile Paris'te verdiği pozları yayınladı. Kaya'nın o paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Hazal Kaya'nın o pozları...

takvim.com.tr
26.09.2022 23:40 - Son Güncelleme: 26.09.2022 23:40
4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’dan göbek açık elbisesiyle karnı burnunda poz! Ali Atay’ın eşine bakın sosyal medyaya damga vurdu

Aşk-ı Memnu dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Hazal Kaya; Adını Feriha Koydum, Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi yapımlarla da adından söz ettirdi.

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4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’dan göbek açık elbisesiyle karnı burnunda poz! Ali Atay’ın eşine bakın sosyal medyaya damga vurdu

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan ünlü oyuncu, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay'la nikah masasına oturdu.

4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’dan göbek açık elbisesiyle karnı burnunda poz! Ali Atay’ın eşine bakın sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü oyuncu, 2019 Kasım ayında ise oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’dan göbek açık elbisesiyle karnı burnunda poz! Ali Atay’ın eşine bakın sosyal medyaya damga vurdu

Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Kaya, geçen haftalarda da ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurdu.

4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’dan göbek açık elbisesiyle karnı burnunda poz! Ali Atay’ın eşine bakın sosyal medyaya damga vurdu

Bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, karnı burnunda pozlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

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