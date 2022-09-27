4,5 aylık eşine boşanma davası açan Hadise herkesin içinde gözyaşı döktü! Mehmet Dinçerler tatilde Zehra Çilingiroğlu ile... “Bu adam hala evli”
Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler, boşanma kararı almıştı. Ünlü şarkıcı, geçen haftalarda sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak eşine boşanma davası açtığını duyurmuştu. Nisan ayında nikah masasına oturduğu eşi ile boşanma aşamasında olan Hadise, dün akşamki konserinde gözyaşlarına hakim olamadı. Hadise'nin o anları gündem olurken Mehmet Dinçerler cephesinde de dikkat çeken bir olay yaşandı. Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi. O anlar sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte o anlar...
27.09.2022 19:05 - Son Güncelleme: 27.09.2022 19:10
Hadise, geçen nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız dünyaevine girdi.
Basına kapalı düğünden henüz herhangi bir kare gelmezken ünlü çift cephesinde flaş gelişmeler yaşandı.