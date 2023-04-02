44’lük Mine Tugay’dan kumsal pozları! Yorum üstüne yorum yağdı: “Gençlik iksirini bulmuş” Güzellik sırrı bakın neymiş...
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Mine Tugay, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, kumsalda verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşıma "Gençlik iksirini bulmuş" yorumu yapıldı. Öte yandan Tugay'ın güzellik sırrı da ortaya çıktı. İşte 44 yaşındaki Mine Tugay'ın o pozları ve güzellik sırrı...
02.04.2023 19:32 - Son Güncelleme: 02.04.2023 19:32
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram'da yayınladığı son pozlarla yine çok konuşuldu.