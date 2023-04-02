68'lik Gülşen Bubikoğlu’ndan haftalar sonra yeni paylaşım! Görenin nutku tutuldu: "20’liklere taş çıkarır" Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...

Kariyerine Erler Film öncülüğünde Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak başlayan Bubikoğlu, Cici Kız, Yaz Bekarı, Ah Nerede, Evcilik Oyunu ve Gırgıriye gibi yapımlarla hafızalara kazındı.