RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 68'lik Gülşen Bubikoğlu’ndan haftalar sonra yeni paylaşım! Görenin nutku tutuldu: "20’liklere taş çıkarır" Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...

68'lik Gülşen Bubikoğlu’ndan haftalar sonra yeni paylaşım! Görenin nutku tutuldu: "20’liklere taş çıkarır" Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...

Cici Kız, Yaz Bekarı, Ah Nerede, Evcilik Oyunu ve Gırgıriye gibi yapımlarla hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle Tarık Akan ve Cüneyt Arkın ile çektiği filmlerle çok konuşulan oyuncu, performansı kadar güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulunan Yeşilçam yıldızı, son haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte 68 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

takvim.com.tr
02.04.2023 20:47 - Son Güncelleme: 02.04.2023 20:47
68’lik Gülşen Bubikoğlu’ndan haftalar sonra yeni paylaşım! Görenin nutku tutuldu: 20’liklere taş çıkarır Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...

Erken yaşta babasını kaybedince okulu bırakan Gülşen Bubikoğlu, L.C.C Kültür Merkezi'nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimi aldı.

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68’lik Gülşen Bubikoğlu’ndan haftalar sonra yeni paylaşım! Görenin nutku tutuldu: 20’liklere taş çıkarır Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...

1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan Bubikoğlu, sinemayla tanıştı.

68’lik Gülşen Bubikoğlu’ndan haftalar sonra yeni paylaşım! Görenin nutku tutuldu: 20’liklere taş çıkarır Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...

Kariyerine Erler Film öncülüğünde Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak başlayan Bubikoğlu, Cici Kız, Yaz Bekarı, Ah Nerede, Evcilik Oyunu ve Gırgıriye gibi yapımlarla hafızalara kazındı.

68’lik Gülşen Bubikoğlu’ndan haftalar sonra yeni paylaşım! Görenin nutku tutuldu: 20’liklere taş çıkarır Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...

Performansı kadar dillere destan güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettiren Yeşilçam yıldızı, son haliyle dikkat çekti.

68’lik Gülşen Bubikoğlu’ndan haftalar sonra yeni paylaşım! Görenin nutku tutuldu: 20’liklere taş çıkarır Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında haftalar sonra paylaşımda bulundu ve son halini takipçilerinin beğenisine sundu.

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