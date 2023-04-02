68'lik Gülşen Bubikoğlu’ndan haftalar sonra yeni paylaşım! Görenin nutku tutuldu: "20’liklere taş çıkarır" Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...
Cici Kız, Yaz Bekarı, Ah Nerede, Evcilik Oyunu ve Gırgıriye gibi yapımlarla hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle Tarık Akan ve Cüneyt Arkın ile çektiği filmlerle çok konuşulan oyuncu, performansı kadar güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulunan Yeşilçam yıldızı, son haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte 68 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...
02.04.2023 20:47 - Son Güncelleme: 02.04.2023 20:47
Erken yaşta babasını kaybedince okulu bırakan Gülşen Bubikoğlu, L.C.C Kültür Merkezi'nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimi aldı.
Performansı kadar dillere destan güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettiren Yeşilçam yıldızı, son haliyle dikkat çekti.