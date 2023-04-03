44 yaşını kutlayan Bengü’nün gözünden sakındığı kızına bakın! Her gören hayran kaldı! Seda Sayan, Pınar Altuğ, Fatih Ürek...
İş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten iki evladı olan ünlü şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 44 yaşını kutlayan Bengü, doğum gününe özel bir video yayınladı. Söz konusu videoda pastayı getiren Zeynep ise görenleri kendine hayran bıraktı. Bengü'nün kendisine benzetilen kızı Zeynep için "Annesinin kopyası" yorumları yapıldı. Seda Sayan, Pınar Altuğ, Fatih Ürek gibi ünlü isimler de paylaşıma kayıtsız kalamadı. İşte Bengü'nün o paylaşımı ve güzeller güzeli kızı Zeynep...
03.04.2023 21:37 - Son Güncelleme: 03.04.2023 21:47
Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine girdi. Şarkıcının bu evliliğinden kızı Zeynep ve babasının adını taşıyan oğlu Selim dünyaya geldi.
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken Bengü, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
44 yaşını kutlayan Bengü, doğum gününe özel bir video yayınladı. Söz konusu videoda pastayı getiren Zeynep ise görenleri kendine hayran bıraktı.
Bengü'nün kendisine benzetilen kızı Zeynep için "Annesinin kopyası", "Çok güzel bir kız olmuş" yorumları yapıldı.
Seda Sayan, Pınar Altuğ, Fatih Ürek gibi ünlü isimler de paylaşıma kayıtsız kalmadı ve şarkıcının yeni yaşını kutladı.