RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 22 kiloyu 4 ayda bakın nasıl vermiş! Ata Demirer'in zayıflama sırrı! Tek bir yöntemli mum gibi eridi! "49'luk adam birden 29 olmuş..."

22 kiloyu 4 ayda bakın nasıl vermiş! Ata Demirer'in zayıflama sırrı! Tek bir yöntemli mum gibi eridi! "49'luk adam birden 29 olmuş..."

4.5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer zayıflığıyla büyük ilgi çekiyor. Usta sanatçı sevenleri sosyal medyasından yaptığı paylaşımları büyük bir şaşkınlıkla karşılıyor. Ata Demirer sonunda zayıflama sırrını açıkladı. Birçok ünlü gibi o da meğer bu yöntemi kullanmış. İşte Ata Demirer'in zayıflama yöntemi...

takvim.com.tr
03.04.2023 22:30 - Son Güncelleme: 03.04.2023 22:30
22 kiloyu 4 ayda bakın nasıl vermiş! Ata Demirer’in zayıflama sırrı! Tek bir yöntemli mum gibi eridi! 49’luk adam birden 29 olmuş...

4.5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer'in sırrı ortaya çıktı! Zayıflamak isteyenler buraya! Yaza sayılı günler kala mutlaka bu yöntemleri deneyin...

GALERİ DEVAM EDİYOR
22 kiloyu 4 ayda bakın nasıl vermiş! Ata Demirer’in zayıflama sırrı! Tek bir yöntemli mum gibi eridi! 49’luk adam birden 29 olmuş...

Ata Demire son zamanlarda fit formuyla dikkat çekiyor.

22 kiloyu 4 ayda bakın nasıl vermiş! Ata Demirer’in zayıflama sırrı! Tek bir yöntemli mum gibi eridi! 49’luk adam birden 29 olmuş...

22 KİLOYU BÖYLE VERMİŞ!

Karbonhidratsız beslenme

22 kiloyu 4 ayda bakın nasıl vermiş! Ata Demirer’in zayıflama sırrı! Tek bir yöntemli mum gibi eridi! 49’luk adam birden 29 olmuş...

Et, balık, tavuk yiyerek direkt protein alımı

Sabahları da 45 dakika yürüyüş

22 kiloyu 4 ayda bakın nasıl vermiş! Ata Demirer’in zayıflama sırrı! Tek bir yöntemli mum gibi eridi! 49’luk adam birden 29 olmuş...

SİRTFOOD DİYETİ

Adele diyeti olarak da bilinen bu diyet ise oldukça katı kurallara sahip. Günlük öğün sayısının 1 ve 3 arasında değiştiği, ilk hafta günlük kalori sınırının 1000 olduğu bu diyet ilk 7 günde 7 kilo vermeyi iddia ediyor.

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