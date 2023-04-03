22 kiloyu 4 ayda bakın nasıl vermiş! Ata Demirer'in zayıflama sırrı! Tek bir yöntemli mum gibi eridi! "49'luk adam birden 29 olmuş..."

SİRTFOOD DİYETİ

Adele diyeti olarak da bilinen bu diyet ise oldukça katı kurallara sahip. Günlük öğün sayısının 1 ve 3 arasında değiştiği, ilk hafta günlük kalori sınırının 1000 olduğu bu diyet ilk 7 günde 7 kilo vermeyi iddia ediyor.