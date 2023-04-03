6,5 aylık hamile olan Aslı Enver’den karnı burnunda yeni paylaşım! Berkin Gökbudak’ın biricik eşine bakın! En cesur haliyle...

"NORMAL DOĞUM İSTİYORUM"

Aslı Enver "Londra'ya gezmeye gittik. Doğum Türkiye'de olacak" demişti. İlk kez annelik heyecanı yaşayan Enver, "Doğum için doktor hangi yöntemi uygun görürse o olacak. İnşallah normal doğum olur" ifadelerini kullanmıştı.