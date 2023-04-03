6,5 aylık hamile olan Aslı Enver’den karnı burnunda yeni paylaşım! Berkin Gökbudak’ın biricik eşine bakın! En cesur haliyle...
İş insanı Berkin Gökbudak ile Kasım 2022'de dünyaevine giren ünlü oyuncu Aslı Enver'in nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde 6,5 aylık hamile olan oyuncunun kız bebek beklediği de öğrenilmişti. 38 yaşındaki oyuncu Aslı Enver'den beklenen paylaşım geldi. Kızını kucağına almak için gün sayan oyuncu, son halini sosyal medyada yayınladı. Belirginleşen karnıyla dikkat çeken Enver, cesaretini konuşturarak en doğal haliyle sosyal medyayı salladı. İşte Aslı Enver'in karnı burnunda o pozu...
03.04.2023 20:57 - Son Güncelleme: 03.04.2023 21:28
12 Kasım'da sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la evlenen 38 yaşındaki oyuncu Aslı Enver kısa süre sonra da anne olacağını müjdelemişti.
"NORMAL DOĞUM İSTİYORUM"
Aslı Enver "Londra'ya gezmeye gittik. Doğum Türkiye'de olacak" demişti. İlk kez annelik heyecanı yaşayan Enver, "Doğum için doktor hangi yöntemi uygun görürse o olacak. İnşallah normal doğum olur" ifadelerini kullanmıştı.