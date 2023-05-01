44 yaşındaki Mine Tugay sezonu açtı! Havuz kenarından ilk paylaşım geldi! Sere serpe uzanan Mine Tugay sosyal medyanın gündeminde...
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Mine Tugay, hemen hemen her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı. Tatil sezonunu açan Tugay, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, havuz kenarında bacaklarını çekerek verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Sere serpe uzanan Tugay için "Sezonu erken açmış" yorumu yapıldı. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...
01.05.2023 09:37 - Son Güncelleme: 01.05.2023 09:37
Sosyal medyayı aktif kullanan Mine Tugay, Instagram'da yayınladığı pozlarla sık sık adından söz ettirmişti.