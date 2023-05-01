Sen de mi İbrahim bir Alaçatı faciası daha mı? İbrahim Büyükak'ın görüntülendiği kadın kim iddialar sosyal medyayı salladı
İbrahim Büyükak'ın Alaçatı'da görüntülendiği kadın kim? Magazin dünyası günlerdir Neslihan Aragül ile Kadir Doğulu çiftini konuşuyor. Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da 2 farklı kadınla çekilen görüntüleri sonrası bir görüntü de hiç olmayacak bir isimden geldi. İbrahim Büyükak'ın bir gece kulübünde çekilen görüntüsü sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
01.05.2023 09:53 - Son Güncelleme: 01.05.2023 10:57
39 yaşındaki ünlü oyuncu İbrahim Büyükak'ın Alaçatı'da görüntülendiği kadın kim? Sosyal medya bunu konuşuyor.
2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile hayatımıza giren İbrahim Büyükak, oyunculuk ve yazarlık yapmaya devam ediyor.