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Sen de mi İbrahim bir Alaçatı faciası daha mı? İbrahim Büyükak'ın görüntülendiği kadın kim iddialar sosyal medyayı salladı

İbrahim Büyükak'ın Alaçatı'da görüntülendiği kadın kim? Magazin dünyası günlerdir Neslihan Aragül ile Kadir Doğulu çiftini konuşuyor. Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da 2 farklı kadınla çekilen görüntüleri sonrası bir görüntü de hiç olmayacak bir isimden geldi. İbrahim Büyükak'ın bir gece kulübünde çekilen görüntüsü sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

01.05.2023 09:53 - Son Güncelleme: 01.05.2023 10:57
Sen de mi İbrahim bir Alaçatı faciası daha mı? İbrahim Büyükak’ın görüntülendiği kadın kim iddialar sosyal medyayı salladı

39 yaşındaki ünlü oyuncu İbrahim Büyükak'ın Alaçatı'da görüntülendiği kadın kim? Sosyal medya bunu konuşuyor.

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Sen de mi İbrahim bir Alaçatı faciası daha mı? İbrahim Büyükak’ın görüntülendiği kadın kim iddialar sosyal medyayı salladı

2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile hayatımıza giren İbrahim Büyükak, oyunculuk ve yazarlık yapmaya devam ediyor.

Sen de mi İbrahim bir Alaçatı faciası daha mı? İbrahim Büyükak’ın görüntülendiği kadın kim iddialar sosyal medyayı salladı

i Büyükak, 2018 yılında lise aşkı Nurdan Beşen ile dünyaevine girmişti. Lise yıllarında tanıştığı ve ilk aşkı olduğunu söylediği Beşen ile yaklaşık 20 yıldır beraber.

Sen de mi İbrahim bir Alaçatı faciası daha mı? İbrahim Büyükak’ın görüntülendiği kadın kim iddialar sosyal medyayı salladı

20 yıllık birlikteliklerini 2018 yılında evlilikle taçlandıran ikili, evlilik kararını da 15 yıllık flört sonrası aldıklarını söylemişlerdi. 2021 yılının Haziran ayında dünyaya gelen çocuklarına Aslan Oktay adını veren çift hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sen de mi İbrahim bir Alaçatı faciası daha mı? İbrahim Büyükak’ın görüntülendiği kadın kim iddialar sosyal medyayı salladı

Önce bir magazin sayfası İbrahim Büyükak'ın Alaçatı'da bir kadınla görüntülendiğini iddia etti.

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