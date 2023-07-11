Düğün haberi beklenirken ayrılık haberi geldi! Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ayrıldı! Ayrılık nedeni ise...
4 senedir aşk yaşayan 24 yaşındaki Alina Boz ile kendisinden 17 yaş büyük sevgilisi Mithat Can Özer'in evlenecekleri ortaya çıkmış, düğün tarihi merak konusu olmuştu. Başarılı ve güzel oyuncu Alina Boz geçtiğimiz günlerde sevgilisinin elini tuttuğu duru pozlarını sosyal medyadan paylaşmıştı. Ancak çiftten düğün haberi beklenirken ayrılık haberi geldi. İşte haberin detayları...
11.07.2023 12:48 - Son Güncelleme: 11.07.2023 12:48
Düğün haberi beklenirken ayrılık haberi geldi. İşte detaylar...
Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren genç oyuncu Alina Boz, 4 yıldır Sezen Aksu'nun 41 yaşındaki oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu.
Alina Boz'dan 17 yaş büyük olan Mithat Can Özer, ilişkilerini bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Çifti hakkında geçtiğimiz günlerde evlilik iddiası ortaya atılmış tarih olarak 2027 gösterilmişti.
Evlenmeleri beklenen çiftin ayrılık sebeninin ne olduğu ise henüz bilinmiyor.
İşte başta Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...