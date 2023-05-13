44 yaşında 30'luk çıtır gözüküyor! Tek yöntemle 10 yaş gençleştiren Çağla Şikel bakımı! İşte genç kalmasını sağlayan o formül
Çağla Şikel genç ve güzel görünümünü korumasının sırrını açıkladı. 2008 yılında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile dünya evine giren Şikel'in Kuzey Altuğ, Uzay Tuncer Altuğ adında iki çocuğu bulunuyor. Çift 2015 yılında anlaşamayarak boşanmıştı. Şimdilerde sosyal medya hesabından cilt bakımı rutinlerini paylaşan ünlü isim o yöntemle cildinde kırışma yaşanmadığının altını çizdi. Bu noktada Şıkel'in genç kalmasını sağlayan o vitamini merak konusu oldu. İşte 44 yaşındaki güzel sunucunun o güzellik sırrı!
13.05.2023 11:21 - Son Güncelleme: 13.05.2023 11:23
Tek yöntemle 10 yaş gençleştiren Çağla Şikel bakımı! 44 yaşında 30'luk çıtır gözüküyor. 2 Ocak 1979 doğumlu Çağla Şikel yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrını açıkladı. Ünlü sunucunun genç kalmasını sağlayan formül ise hayranları tarafından merak ediliyor. İşte yıllara meydan okuyan güzel sunucunun genç kalmasını sağlayan formül!
Günümüzde her kadının artık günlük bir bakım rutini bulunuyor. Yeni bir rutin oluşturmak isteyenler buraya! Ünlü oyuncu, sunucu ve manken Çağla Şikel kırışmayan cildinin sırrının o vitamin olduğunu açıkladı.