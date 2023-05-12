27’lik Yasmin Erbil bakım gününde paylaştı! Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı en cesur haliyle ortalığı salladı! “Bebek gibi...”
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı art arda paylaşımlarla dikkat çekti. Vücuduna sardığı havlusuyla kamera karşısına geçen Erbil, bakım gününden paylaşımda bulundu. "Bebek gibi bakıyorlar" diyen Erbil'in yayınladığı görüntüler kısa sürede gündem oldu. Öte yandan cesaretini konuşturarak en doğal haliyle takipçilerinin karşısına çıkan Erbil, beğeni topladı. İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı...
12.05.2023 23:18 - Son Güncelleme: 12.05.2023 23:18
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı art arda paylaşımlarla dikkat çekti.