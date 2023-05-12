6 yıl önce evlenip İzmir’e taşınmıştı! Gizem Karaca evini yeniledi! O anları anbean yayınladı! Zevkle döşenmiş lüks villasına bakın...
Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katılan ve ikinci olan Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girdi. Evlendikten sonra İzmir'e taşınan oyuncu, doğa ile iç içe bir yaşam tarzını benimsedi. Bir dönem evinin bahçesine sebze-meyve ektiği anları paylaşarak gündeme gelen Karaca, bu kez oturma odasını yayınladı. Odanın dekorasyonunu değiştiren oyuncu, o anları anbean takipçileriyle paylaştı. Karaca'nın zevkle döşenmiş lüks evi dikkat çekti. İşte Gizem Karaca'nın dikkat çeken lüks villası...
12.05.2023 23:48 - Son Güncelleme: 12.05.2023 23:48
Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuş ve ardından İzmir'e yerleşmişti.
İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, evinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Karaca, bu kez oturma odasını yayınladı.