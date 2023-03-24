Can Yaman’ın eski aşkı Diletta Leotta hamile! Müjdeli haberi bakın nasıl duyurdu! Gönlünü BJK’li eski kaleci Loris Karius’a kaptırmıştı
İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, İtalyan spiker Diletta Leotta ile aşk yaşamıştı. İkilinin aşkı hem Türk hem İtalyan basınında uzun süre gündem olmuştu. Ancak evlilik haberleri beklenen çift, sürpriz bir kararla ilişkilerini noktalamıştı. Can Yaman'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'la yeni bir aşka yelken açan ünlü spikerden müjdeli haber geldi. Loris Karius'la çektiği bir videoyu Instgram hesabında yayınlayan Leotta, hamile olduğunu duyurdu. İşte o paylaşım...
24.03.2023 19:40 - Son Güncelleme: 24.03.2023 19:40
Ünlü oyuncu Can Yaman uzun bir süredir İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile beraberlik yaşıyordu.
Uzun süredir İtalya'da olan ve burada aradığı aşkı bulan Can Yaman, kendisinden iki yaş küçük spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta evlenme teklif etmişti.
İlişkileri sırasında Türkiye'ye gelen ünlü çiftten Can Yaman, sevgilisini ailesiyle tanıştırmıştı. Ancak ikilinin mutluluğunun sona erdiği iddia edilmişti.