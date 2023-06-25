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Haberler Magazin 3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı tatil öncesi imaj yeniledi! Son halini gören dilini ısırdı! Hakan Ural’ın 40’lık partneri meğer...

3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı tatil öncesi imaj yeniledi! Son halini gören dilini ısırdı! Hakan Ural’ın 40’lık partneri meğer...

Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla adını duyurduktan sonra sunuculuk yapmaya başlayan ve şimdilerde Hakan Ural'la kamera karşısına geçen Nur Tuğba Namlı, kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşuldu. Üç çocuğunun babası Mustafa Namlı ile mutlu bir evlilik sürdüren Namlı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. "Çetin sarısı olmadan yaz başlamaz" diyen Namlı, son halini Instagram'da yayınladı. Sunucunun yeni imajı beğeni toplarken yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı. İşte Nur Tuğba Namlı'nın son hali...

takvim.com.tr
25.06.2023 17:15 - Son Güncelleme: 25.06.2023 17:15
3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı tatil öncesi imaj yeniledi! Son halini gören dilini ısırdı! Hakan Ural’ın 40’lık partneri meğer...

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Var Mısın Yok Musun programıyla adını duyuran Nur Tuğba Namlı, daha sonrasında sunuculuk dersleri aldı.

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3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı tatil öncesi imaj yeniledi! Son halini gören dilini ısırdı! Hakan Ural’ın 40’lık partneri meğer...

KAriyerine sunucu olarak devam eden ve şimdilerde Hakan Ural'la kamera karşısına geçen Nur Tuğba Namlı, kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşuldu.

3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı tatil öncesi imaj yeniledi! Son halini gören dilini ısırdı! Hakan Ural’ın 40’lık partneri meğer...

2015 yılında iş insanı Mustafa Namlı ile dünyaevine giren Nur Tuğba Namlı, geçen Kasım ayında üçüncü kez anne olma mutluluğu yaşadı.

3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı tatil öncesi imaj yeniledi! Son halini gören dilini ısırdı! Hakan Ural’ın 40’lık partneri meğer...

Üç çocuğunun babası Mustafa Namlı ile mutlu bir evlilik sürdüren Namlı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı tatil öncesi imaj yeniledi! Son halini gören dilini ısırdı! Hakan Ural’ın 40’lık partneri meğer...

"Çetin sarısı olmadan yaz başlamaz" diyen Namlı, son halini Instagram'da yayınladı.

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