3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı tatil öncesi imaj yeniledi! Son halini gören dilini ısırdı! Hakan Ural’ın 40’lık partneri meğer...
Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla adını duyurduktan sonra sunuculuk yapmaya başlayan ve şimdilerde Hakan Ural'la kamera karşısına geçen Nur Tuğba Namlı, kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşuldu. Üç çocuğunun babası Mustafa Namlı ile mutlu bir evlilik sürdüren Namlı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. "Çetin sarısı olmadan yaz başlamaz" diyen Namlı, son halini Instagram'da yayınladı. Sunucunun yeni imajı beğeni toplarken yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı. İşte Nur Tuğba Namlı'nın son hali...
25.06.2023 17:15 - Son Güncelleme: 25.06.2023 17:15
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Var Mısın Yok Musun programıyla adını duyuran Nur Tuğba Namlı, daha sonrasında sunuculuk dersleri aldı.
KAriyerine sunucu olarak devam eden ve şimdilerde Hakan Ural'la kamera karşısına geçen Nur Tuğba Namlı, kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşuldu.
2015 yılında iş insanı Mustafa Namlı ile dünyaevine giren Nur Tuğba Namlı, geçen Kasım ayında üçüncü kez anne olma mutluluğu yaşadı.
Üç çocuğunun babası Mustafa Namlı ile mutlu bir evlilik sürdüren Namlı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.