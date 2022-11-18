42’lik Petek Dinçöz taşlı bikinisiyle kumsalda kalça dansı yaptı! 2000’lere damga vuran Petek’e bakın! “Eskilere geri döndün...”
Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk, sunuculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Petek Dinçöz, 2000'li yıllarda çıkardığı şarkıları ile döneme damga vurmuştu. Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan ünlü şarkıcı, 16 Ağustos'ta çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar ile nikah masasına oturmuştu. Son dönemlerde adından sık sık söz ettiren Dinçöz, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Taşlı bikinisiyle kumsalda kalça dansı yapan şarkıcıya sosyal medyada yorum yağdı. İşte Petek Dinçöz'ün o paylaşımı...
1997 yılında Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda ikinci olan ve aynı dönem keşfedilen Petek Dinçöz, 2 yıl eğitim gördükten sonra bir kez daha yarışmaya katıldı ve bu kez Basın Güzeli seçildi.
Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk, sunuculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Dinçöz, 2000'li yıllara şarkılarıyla damga vurdu.
Bu evlilikten İrfan Aslan adında bir oğlu olan Dinçöz, Kodaloğlu ile 15 Mart 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin müşterek çocukları İrfan Aslan Kodaloğlu'nun velayeti anne Petek Dinçöz'e verilirken ünlü şarkıcı oğlunun eğitimi için Amerika'ya taşındı.
Tarihler 16 Ağustos 2022'yi gösterdiğinde ise çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar ile nikah masasına oturan Dinçöz, yurda geri döndü ve müzik kariyerine kaldığı yerden devam etti.