48’lik Pınar Altuğ vücudunu saran elbisesi ile paylaştı! Ortalık karıştı! Yağmur Atacan’ın biricik eşi sosyal medyayı salladı
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla gündem oldu. Bir organizasyonda sunuculuk yapan Altuğ'un tercih ettiği elbise sosyal medyaya damga vurdu. Vücudunu saran siyah-beyaz kıyafetiyle boy gösteren Altuğ'a yorum üstüne yorum yağdı. İşte Yağmur Atacan'ın biricik eşi Pınar Altuğ'un o paylaşımı...
18.11.2022 19:10 - Son Güncelleme: 18.11.2022 19:10
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, bir organizasyonda sunucu olarak görev aldı.