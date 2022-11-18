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Haberler Magazin 48’lik Pınar Altuğ vücudunu saran elbisesi ile paylaştı! Ortalık karıştı! Yağmur Atacan’ın biricik eşi sosyal medyayı salladı

48’lik Pınar Altuğ vücudunu saran elbisesi ile paylaştı! Ortalık karıştı! Yağmur Atacan’ın biricik eşi sosyal medyayı salladı

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla gündem oldu. Bir organizasyonda sunuculuk yapan Altuğ'un tercih ettiği elbise sosyal medyaya damga vurdu. Vücudunu saran siyah-beyaz kıyafetiyle boy gösteren Altuğ'a yorum üstüne yorum yağdı. İşte Yağmur Atacan'ın biricik eşi Pınar Altuğ'un o paylaşımı...

takvim.com.tr
18.11.2022 19:10 - Son Güncelleme: 18.11.2022 19:10
48’lik Pınar Altuğ vücudunu saran elbisesi ile paylaştı! Ortalık karıştı! Yağmur Atacan’ın biricik eşi sosyal medyayı salladı

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, bir organizasyonda sunucu olarak görev aldı.

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48’lik Pınar Altuğ vücudunu saran elbisesi ile paylaştı! Ortalık karıştı! Yağmur Atacan’ın biricik eşi sosyal medyayı salladı

Altuğ, sahne için dar kesim siyah-beyaz bir elbise tercih etti. Sosyal medyayı aktif kullanan Altuğ, verdiği pozları Instagram'da yayınlamayı da ihmal etmedi.

48’lik Pınar Altuğ vücudunu saran elbisesi ile paylaştı! Ortalık karıştı! Yağmur Atacan’ın biricik eşi sosyal medyayı salladı

Vücudunu saran siyah-beyaz kıyafetiyle boy gösteren Altuğ'a yorum üstüne yorum yağdı.

48’lik Pınar Altuğ vücudunu saran elbisesi ile paylaştı! Ortalık karıştı! Yağmur Atacan’ın biricik eşi sosyal medyayı salladı

Altuğ için "Kim der 48 yaşında" gibi yorumlar yapılırken ünlü oyuncunun pozlarına binlerce beğeni geldi.

48’lik Pınar Altuğ vücudunu saran elbisesi ile paylaştı! Ortalık karıştı! Yağmur Atacan’ın biricik eşi sosyal medyayı salladı

İşte Pınar Altuğ'un o pozları...

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