Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo’nun kucağına atladı dudak dudağa pozunu verdi! Defalarca ayrılıp barışan çiftten aşk kokulu paylaşım

Aşktan daha büyük bir şey var mıdır? Basit bir cevapla, evet vardır. Minnettarlık. Birine minnettar olmak; ne onun, ne de sizin birbirinizi yargılamamanız demektir. Meedo, seni çok seviyorum. Ve bundan daha fazlası; partnerim olarak, en iyi arkadaşım olarak, erkeğim olarak hayatımda olduğun için minnettarım...