Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo'nun kucağına atladı dudak dudağa pozunu verdi! Defalarca ayrılıp barışan çiftten aşk kokulu paylaşım
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından salya sümük fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı'dan bu kez Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yle aşk dolu pozlar... Daha önce 2 kere ayrılıp barışan ve evliliğin kıyısından dönen Şeyma Subaşı ile sevgilisi Meedo, kısa bir süre önce yeniden ilişkilerine bir şans vermişti. Şimdilerde de evlilik hazırlığı yaptıkları iddia edilen çiftin paylaşımlarının ardı arkası kesilmiyor. Şeyma Subaşı, sevgilisini etiketleyerek yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
Geçtiğimiz aylarda Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıklarını duyuran fenomen isim Şeyma Subaşı, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak bir dargın bir barışık çiftin bu ayrılıkları da uzun sürmemiş, ikilinin barıştığı öğrenilmişti. Subaşı'nın kızı Melisa'nın, Meedo ile Louvre Müzesi'nin önünde çekilen fotoğrafı gündeme bomba gibi düşmüştü. Wewontliemagnew'deki habere göre çift Paris'te lüks bir otelde beraber kalıyordu. Ünlü çift, bunun ortaya çıkmasından kısa süre sonra sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşım yaparak haberleri doğrulamıştı.
DAVETİYESİNİ PAYLAŞTI
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde ise olarak Mısırlı iş insanı sevgilisi Meedo ile evlilik davetiyesini takipçilerinin beğenisine sunmuştu. "Mutluluğunu artık sosyal medya hesabından paylaşma Şeyma" diye kendini uyaran sosyal medya fenomeni, "Mutluluk bir seçimdir ve ben bu şekilde çok mutluyum. Çok heyecanlıyım" diyerek evleneceğini duyurmuştu.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Tüm bunların ardından 32 yaşındaki Şeyma Subaşı, 3 milyon takipçici bulunan Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Mısırlı sevgilisiyle yeni pozlarını paylaşan ünlü isim, adeta aşkını haykırdığı gönderisine şu mesajı yazdı:
Aşktan daha büyük bir şey var mıdır? Basit bir cevapla, evet vardır. Minnettarlık. Birine minnettar olmak; ne onun, ne de sizin birbirinizi yargılamamanız demektir. Meedo, seni çok seviyorum. Ve bundan daha fazlası; partnerim olarak, en iyi arkadaşım olarak, erkeğim olarak hayatımda olduğun için minnettarım...