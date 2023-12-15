10 yılı devirdiler! Ateş Kuşları'nın Nazmiye'si Boncuk Yılmaz'ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Kadrosunda İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları'nda Nazmiye karakterini canlandıran Boncuk Yılmaz'ın 10 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yılmaz'ın eşi de kendi gibi oyuncu çıktı. Ünlü oyuncunun, bir dönem eşiyle aynı dizide birlikte rol aldığı da öğrenildi. İşte Boncuk Yılmaz'ın kendi gibi ünlü olan eşi...