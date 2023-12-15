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10 yılı devirdiler! Ateş Kuşları'nın Nazmiye'si Boncuk Yılmaz'ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Kadrosunda İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları'nda Nazmiye karakterini canlandıran Boncuk Yılmaz'ın 10 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yılmaz'ın eşi de kendi gibi oyuncu çıktı. Ünlü oyuncunun, bir dönem eşiyle aynı dizide birlikte rol aldığı da öğrenildi. İşte Boncuk Yılmaz'ın kendi gibi ünlü olan eşi...

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 15:10 Güncelleme 15 Aralık 2023, 15:10
10 yılı devirdiler! Ateş Kuşları’nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer aynı dizidelermiş... 1

İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Nazmiye karakterini canlandıran Boncuk Yılmaz, yeni bölümle birlikte gündeme geldi.

10 yılı devirdiler! Ateş Kuşları’nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer aynı dizidelermiş... 2

Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ve başarılı kariyeriyle sık sık gündem olan Yılmaz, bu kez eşiyle adından söz ettirdi.

10 yılı devirdiler! Ateş Kuşları’nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer aynı dizidelermiş... 3

Yılmaz'ın 10 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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