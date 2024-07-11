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41'lik sunucu doğum kilolarını jet hızında eritti! 9 ayda 55 kiloya düşüren Nur Tuğba Namlı diyeti! 3 çocuk annesi ve Hakan Ural'ın partneri...

Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Eşi iş insanı Mustafa Namlı ile mutlu bir evliliği olan Namlı, Hakan Ural'la birlikte kamera karşısına geçtiği programına da kısa sürede geri dönmüştü. Namlı, hızlıca verdiği kiloların sırrını merak eden takipçilerine "Yağlar gidiyor" notuyla yaptığı paylaşımda bahsetmişti. Peki, Nur Tuğba Namlı nasıl zayıfladı? İşte doğum kilolarından kurtulma formülü haberimizde...

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 13:45 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 13:45
41’lik sunucu doğum kilolarını jet hızında eritti! 9 ayda 55 kiloya düşüren Nur Tuğba Namlı diyeti! 3 çocuk annesi ve Hakan Ural’ın partneri... 1

Doğum sonrası hızla toparlanan ve işinin başına dönen Namlı, fit görünümüyle dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçileriyle sık sık iletişim halinde olan Namlı, son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

41’lik sunucu doğum kilolarını jet hızında eritti! 9 ayda 55 kiloya düşüren Nur Tuğba Namlı diyeti! 3 çocuk annesi ve Hakan Ural’ın partneri... 2

Yeni bir yaşam tarzı benimsediğini dile getiren genç anne, bu süreçte en büyük destekçisinin eşi ve ailesi olduğunu da sözlerine ekledi.

41’lik sunucu doğum kilolarını jet hızında eritti! 9 ayda 55 kiloya düşüren Nur Tuğba Namlı diyeti! 3 çocuk annesi ve Hakan Ural’ın partneri... 3

Ünlü ismin formda fotoğrafları, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Birçok kişi Namlı'nın azmini ve disiplinini örnek alarak kendi sağlık yolculuklarında ilham bulduğunu belirten yorumlarda bulundu.

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