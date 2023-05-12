Gülçin Santırcıoğlu’nun gözden uzak tuttuğu eşi bakın kim çıktı! Yalı Çapkını’nın eli maşalı İfakat’ı meğerse...

Yasak aşkın kahramanlarından biri olan İfakat'a hayat veren Gülçin Santırcıoğlu günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlarsa eşinin kim olduğunu merak ediyor. İşte başta Gülçin Santırcıoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.