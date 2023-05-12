Gülçin Santırcıoğlu'nun gözden uzak tuttuğu eşi bakın kim çıktı! Yalı Çapkını'nın eli maşalı İfakat'ı meğerse...
Başrolünde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını bu sezon çok konuşulan işlerden biri oldu. Hem reytinglerde hem de sosyal medyada gündemden düşmeyen Yalı Çapkını'ndan, Orhan ve İfakat arasında bir gizli ilişki olduğu ortaya çıkmış ve izleyici büyük bir şok yaşamıştı. O yasak aşkın kahramanlarından biri olan İfakat'a hayat veren Gülçin Santırcıoğlu hakkında araştırma yapanlar, eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte başta Gülçin Santırcıoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
12.05.2023 12:30 - Son Güncelleme: 12.05.2023 12:30
Yasak aşkın kahramanlarından biri olan İfakat'a hayat veren Gülçin Santırcıoğlu günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlarsa eşinin kim olduğunu merak ediyor. İşte başta Gülçin Santırcıoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.