Aleyna Tilki kardeşi Ayça Tilki'nin doğum gününde coştu! Kalça dansı yaptı o anlarını annesi Havva Öztel yayınladı! Babası ise...
'Cevapsız Çınlama', 'O Sen Olsan Bari' şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran ve genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, kariyerinin yanı sıra özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Attığı her adımla dikkat çeken Tilki, şimdi ise kardeşi Ayça Tilki'nin doğum günü partisiyle gündeme geldi. Kardeşinin doğum gününde kalça dansı yapan ve coştukça coşan Tilki'nin o anlarını ise annesi Havva Öztel kayıt altına alarak yayınladı. Söz konusu görüntülerde; şarkıcının babası Mehmet Tilki'nin de kızlarına eşlik ettiği görüldü. İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyaya damga vuran dansı...
Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılarak ilk kez televizyon izleyicisi ile buluşan Aleyna Tilki, Ağustos 2016'da Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı parçasını seslendirerek adını geniş kitlelere duyurdu.
2017'de ilk solo parçası "Sen Olsan Bari"yi yayımlayan Tilki, kısa sürede şöhreti yakaladı ve attığı her adımla adından söz ettirmeye başladı.
Havva Öztel kızı Ayça Tilki'nin doğum gününden paylaştı! Aleyna Tilki kalça dansıyla ortalığı salladı | VİDEO
Kariyerinin yanı sıra özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Tilki, son olarak kardeşi Ayça Tilki'nin doğum günü partisiyle gündeme geldi.
Kardeşinin doğum gününde kalça dansı yapan ve coştukça coşan Tilki'nin o anlarını ise annesi Havva Öztel kayıt altına alarak yayınladı.