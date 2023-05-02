41 yaşında 57 kilo! Ömer'in bahtsız Gamze'si Gökçe Bahadır bakın nasıl gençleşti! Emir Ersoy ile geçen yıl evlenmişti! Meğer estetik...

Son dönemlerde Ömer dizisinde genç oyuncu Selahattin Paşalı ile dizi partneri olan ve sahneleriyle çok konuşulan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır özel hayatıyla da yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. Hakkında sıkça araştırma yapılan Bahadır'ın eski halini görenler ise şaşıp kalıyor. Geçtiğimiz yıl Emir Ersoy ile nikah masasına oturan 41 yaşındaki oyuncunun nasıl bu kadar dinç ve formda göründüğü merak ediliyor. 57 kilo olan Bahadır'ın eski fotoğrafları gündem oldu. İşte başta Gökçe Bahadır'ın güzellik sırları...