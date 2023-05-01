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Haberler Magazin 2 çocuk annesi Demet Şener ip askılısıyla balkon pozu verdi! Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı! “Kim der 46 yaşında...”

2 çocuk annesi Demet Şener ip askılısıyla balkon pozu verdi! Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı! “Kim der 46 yaşında...”

İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten Ömer ve İrem adında iki evladı olan Demet Şener, özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti. Şener, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü isim, ip askılısı ile balkonda verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Petek Dinçöz'ün de kayıtsız kalamadığı paylaşıma "Kim der 46 yaşında" yorumu yapıldı. İşte Demet Şener'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
01.05.2023 17:27 - Son Güncelleme: 01.05.2023 17:27
2 çocuk annesi Demet Şener ip askılısıyla balkon pozu verdi! Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı! “Kim der 46 yaşında...”

İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten Ömer ve İrem adında iki evladı olan Demet Şener, uzun bir süre önce Tolga Arman ile aşk yaşamaya başladı.

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2 çocuk annesi Demet Şener ip askılısıyla balkon pozu verdi! Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı! “Kim der 46 yaşında...”

Geçen günlerde sevgilisi Tolga Arman ile Venedik'te aşk tazeleyen ünlü isim, mutlu ilişkisiyle sık sık adından söz ettirmişti.

2 çocuk annesi Demet Şener ip askılısıyla balkon pozu verdi! Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı! “Kim der 46 yaşında...”

Sosyal medyayı aktif kullanan Şener, bu kez Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.

2 çocuk annesi Demet Şener ip askılısıyla balkon pozu verdi! Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı! “Kim der 46 yaşında...”

Ünlü isim, ip askılısı ile balkonda verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

2 çocuk annesi Demet Şener ip askılısıyla balkon pozu verdi! Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı! “Kim der 46 yaşında...”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşıma ilk beğeni şarkıcı Petek Dinçöz'den geldi.

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