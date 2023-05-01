2 çocuk annesi Demet Şener ip askılısıyla balkon pozu verdi! Petek Dinçöz kayıtsız kalmadı! “Kim der 46 yaşında...”
İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten Ömer ve İrem adında iki evladı olan Demet Şener, özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti. Şener, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü isim, ip askılısı ile balkonda verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Petek Dinçöz'ün de kayıtsız kalamadığı paylaşıma "Kim der 46 yaşında" yorumu yapıldı. İşte Demet Şener'in o paylaşımı...
01.05.2023 17:27 - Son Güncelleme: 01.05.2023 17:27
İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten Ömer ve İrem adında iki evladı olan Demet Şener, uzun bir süre önce Tolga Arman ile aşk yaşamaya başladı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşıma ilk beğeni şarkıcı Petek Dinçöz'den geldi.