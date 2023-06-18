Müge Anlı düğün haberini açıkladıktan 1 yıl sonra bebek müjdesi gelmişti! Torun ortaya çıktı Mehmet Şevki Sözen: "Oğlum ve onun evladı..."

Müge Anlı düğün haberini açıkladıktan 1 yıl sonra bebek müjdesi gelmişti! Torun ortaya çıktı Mehmet Şevki Sözen'in oğlu ve torunuyla paylaştığı fotoğraf ile altına yazdığı not kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.