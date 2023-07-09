41 yaşında 32 beden olma sırrı buymuş! 7 günde 3 kilo verdiren Simge Sağın diyeti! "Her gün en az..."
Ünlü popçu Simge Sağın, son zamanlarda sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve kilo vermek için sıkı bir diyet programına başladı.
09.07.2023 11:44 - Son Güncelleme: 09.07.2023 11:44
Güzel şarkıcı Simge Sağın'ın formunu koruma sırrı ortaya çıktı. 7 günde 3 kilo verdiren mucize diyetle kilosunu kontrol altında tutan Sağın, 41 yaşına rağmen incecik kalma formülünü açıkladı. Uzman yardımıyla sıkı bir diyete başladığını söyleyen Sağın, neredeyse aç gezdiğini ekledi. 10 günde de gözle görülür bir kilo veren Sağın'ın diyetini sizler için derledik. İşte 7 günde 3 kilo verdiren Simge Sağın diyeti...
Simge Sağın, sahne performanslarındaki etkileyici kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.