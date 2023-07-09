41 yaşında 32 beden olma sırrı buymuş! 7 günde 3 kilo verdiren Simge Sağın diyeti! "Her gün en az..."

Güzel şarkıcı Simge Sağın'ın formunu koruma sırrı ortaya çıktı. 7 günde 3 kilo verdiren mucize diyetle kilosunu kontrol altında tutan Sağın, 41 yaşına rağmen incecik kalma formülünü açıkladı. Uzman yardımıyla sıkı bir diyete başladığını söyleyen Sağın, neredeyse aç gezdiğini ekledi. 10 günde de gözle görülür bir kilo veren Sağın'ın diyetini sizler için derledik. İşte 7 günde 3 kilo verdiren Simge Sağın diyeti...