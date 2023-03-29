40 yaşındaki Gamze Özçelik memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı! Gamze Özçelik bakın aslen nereli! Arka Sokaklar’ın yıldızıydı...

Özçelik, şimdi ise aldığı bir ödülle dikkat çekti. Yüksek İnsani Değerler Ödülleri'nde ödül alan Özçelik, şu ifadeleri kullandı: "Yüce Allah'ın içimize bahşettiği insani değerleri ne kadar beslersek o kadar mucizelere ve mutluluğa ulaştığımızı keşfettim. Bana fark ettirdiği için şükrediyorum"