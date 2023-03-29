RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 40 yaşındaki Gamze Özçelik memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı! Gamze Özçelik bakın aslen nereli! Arka Sokaklar’ın yıldızıydı...

40 yaşındaki Gamze Özçelik memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı! Gamze Özçelik bakın aslen nereli! Arka Sokaklar’ın yıldızıydı...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri hafızalara kazınan Gamze Özçelik, bir dönem hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle 3 yıl evli kaldığı oğlunun babası Uğur Pektaş ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Özçelik, son yıllarda yaptığı yardımlarla gündeme geldi. Oyunculuğu bırakarak kurucusu olduğu "Umuda Koşanlar Derneği" ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Özçelik, şimdi ise aldığı bir ödülle dikkat çekti. Yüksek İnsani Değerler Ödülleri'nde ödül alan Özçelik'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü ismin özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları en çok "Gamze Özçelik aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Gamze Özçelik'in memleketi...

takvim.com.tr
29.03.2023 21:30 - Son Güncelleme: 29.03.2023 21:30
40 yaşındaki Gamze Özçelik memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı! Gamze Özçelik bakın aslen nereli! Arka Sokaklar’ın yıldızıydı...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri hafızalara kazınan Gamze Özçelik, son dönemlerde kurucusu olduğu "Umuda Koşanlar Derneği" ile yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettirdi.

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40 yaşındaki Gamze Özçelik memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı! Gamze Özçelik bakın aslen nereli! Arka Sokaklar’ın yıldızıydı...

Özçelik, şimdi ise aldığı bir ödülle dikkat çekti. Yüksek İnsani Değerler Ödülleri'nde ödül alan Özçelik, şu ifadeleri kullandı: "Yüce Allah'ın içimize bahşettiği insani değerleri ne kadar beslersek o kadar mucizelere ve mutluluğa ulaştığımızı keşfettim. Bana fark ettirdiği için şükrediyorum"

40 yaşındaki Gamze Özçelik memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı! Gamze Özçelik bakın aslen nereli! Arka Sokaklar’ın yıldızıydı...

Aldığı ödülle gündem olan Özçelik'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü ismin özellikle memleketi merak konusu oldu.

40 yaşındaki Gamze Özçelik memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı! Gamze Özçelik bakın aslen nereli! Arka Sokaklar’ın yıldızıydı...

İnternet kullanıcıları en çok "Gamze Özçelik aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Özçelik'in memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizlemedi.

40 yaşındaki Gamze Özçelik memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı! Gamze Özçelik bakın aslen nereli! Arka Sokaklar’ın yıldızıydı...

İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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