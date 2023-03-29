32 yıl önce vefat etmişti! 48 yaşındaki Pınar Altuğ babasını ve kardeşini paylaştı! İlk yorum Demet Şener’den! “İyi ki doğmuşsunuz...”
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında babası ve kardeşinin geçmiş yıllara ait bir karesini paylaştı. 32 yıl önce babasını kaybeden oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum ise eski manken Demet Şener'den geldi. İşte Yağmur Atacan'ın biricik eşinin özlem dolu o paylaşımı...
29.03.2023 22:19 - Son Güncelleme: 29.03.2023 22:19
1995 yılında televizyon hayatına başlayan Pınar Altuğ, bir süre oyunculuk ve sunuculuk yapmaya başladı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan ünlü oyuncu, 2008 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Yağmur Atacan'la yaşadığı aşkla çok konuşuldu.
Yağmur Atacan'la mutlu bir evlilik sürdüren ve Su Atacan adında bir kızı olan Pınar Altuğ, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.