40 yaşındaki Gamze Özçelik bakın aslen nereli çıktı! Memleketini duyan inanamadı! Arka Sokaklar’ın yıldızıydı...
Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettirdi. Son olarak deprem bölgesine giderek gündeme gelen Gamze Özçelik'in hayatı merak konusu oldu. Arka Sokaklar'da birlikte rol aldığı Uğur Pektaş ile 3 yıl evli kalan ve Murathan adında bir evladı olan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları en çok "Gamze Özçelik aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Gamze Özçelik'in memleketi...
23.02.2023 01:28 - Son Güncelleme: 23.02.2023 01:28
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Gamze Özçelik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Meslektaşı Uğur Pektaş ile 3 yıl evli kalan ve Murathan adında bir evladı olan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu.