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Haberler Magazin Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in oğlunu görenler hayran kaldı! Baba oğul sahil turunda görüntülendi: "Babasının kopyası"

Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in oğlunu görenler hayran kaldı! Baba oğul sahil turunda görüntülendi: "Babasının kopyası"

Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in oğlunu görenler hayran kaldı! Baba oğul sahil turunda görüntülendi. Başarılı oyuncu Görkem Sevindik'in oğlu ile sosyal medya pozlarını görenler,"Babasının kopyası" demeden geçmiyor. Birlik, beraberlik ve umut mesajı veren Görkem Sevindik morale en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde minik oğlu ile vakit geçirdi. Sevindik, yaşanan deprem felaketiyle ilgili de "Yaşadığımız bu afetten dolayı Türk halkına çok büyük geçmiş olsun. Söyleyecek söz bulamıyorum. Ama her zaman bir umut vardır" diye konuştu.

23.02.2023 09:23 - Son Güncelleme: 23.02.2023 09:34
Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in oğlunu görenler hayran kaldı! Baba oğul sahil turunda görüntülendi: Babasının kopyası

"BABASININ KOPYASI"

Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in oğlunu görenler hayran kaldı! Baba oğul sahil turunda görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in oğlunu görenler hayran kaldı! Baba oğul sahil turunda görüntülendi: Babasının kopyası

6 Şubat'ta yaşanan büyük depremin üzerinden günler geçti. Türkiye tek yürek oldu, birlik beraberlik içinde büyük seferberlik ruhuyla depremzedelerin yanına koşup destek verdi.

Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in oğlunu görenler hayran kaldı! Baba oğul sahil turunda görüntülendi: Babasının kopyası

Bu zor günlerde depremzedelere yardım etmek için sefer olan ünlü isimlerden Görkem Sevindik, önceki akşam Yeniköy sahilinde oğlu ile birlikte görüntülendi.

Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in oğlunu görenler hayran kaldı! Baba oğul sahil turunda görüntülendi: Babasının kopyası

ATV dizisi Ateş Kuşları'nda Ali karakterini canlandıran Görkem Sevindik, oğlunu da arkasına alarak bisikletle tur attı. Birlik, beraberlik ve umut mesajı veren Görkem Sevindik morale en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde minik oğlu ile vakit geçirdi.

Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in oğlunu görenler hayran kaldı! Baba oğul sahil turunda görüntülendi: Babasının kopyası

Sevindik, yaşanan deprem felaketiyle ilgili de "Yaşadığımız bu afetten dolayı Türk halkına çok büyük geçmiş olsun. Söyleyecek söz bulamıyorum. Ama her zaman bir umut vardır" diye konuştu.

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