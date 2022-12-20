Nesrin Cavadzade’den banyo pozu! “Sürprizlerim var deyip” küvetin yanında paylaştı! 40 yaşındaki Nesrin sosyal medyanın gündeminde...
Üç Kuruş, Bizim Hikaye, Aşk Tesadüfleri Sever gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. Özellikle evliliğin eşiğinden döndüğü Gökhan Alkan ile yaşadığı aşkla bir dönem sıkça adından söz ettiren Cavadzade, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. 40 yaşındaki oyuncu, banyoda verdiği bir pozu "Bir takım sürprizlerim var" notuyla Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Nesrin Cavadzade'nin o paylaşımı...
20.12.2022 19:24 - Son Güncelleme: 20.12.2022 19:24
Rol aldığı yapımların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, özellikle evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdiği Gökhan Alkan ile yaşadığı aşkla bolca magazin manşetlerini süslerdi.