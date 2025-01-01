40 yaşında bir NBA efsanesi: LeBron James’i formda tutan diyet listesi açıklandı

💤 Uyku Düzeni: Kişisel antrenörü Mike Mancias'ın dediğine göre, LeBron James 'in başarısındaki en büyük sır, uyku düzenine verdiği önem. James bu konuda şunları söylüyor: "Uyku, sahip olabileceğiniz en iyi iyileşmedir."

🏋️‍♂️ YILDA 1,5 MİLYON DOLARLIK FİTNESS YATIRIMI

LeBron James, fiziksel formunu korumak için her yıl yaklaşık 1,5 milyon dolar harcıyor. Bu yatırım, sadece fiziksel egzersizlerden ibaret değil; diyet, yenilikçi tedaviler ve teknoloji destekli iyileşme yöntemlerini de kapsıyor. NBA yıldızının rejimi, sağlıklı yaşamın adeta bir rehberi niteliğinde.