40 yaş büyük eşiyle bebek beklediği iddia edilmişti! Meltem Miraloğlu’ndan hamilelik iddialarına yanıt! Tüp bebek tedavisi görüyorlardı

Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleşmesinin ardından kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenmişti. Miraloğlu'nun Amerika'da yaşadığı süreçle ilgili ortaya çıkan detaylar sık sık gündem oluyor. Son olarak öyle bir iddia ortaya atıldı ki sosyal medya eski oyuncuyu konuştu.