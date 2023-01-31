40 yaş büyük eşiyle bebek beklediği iddia edilmişti! Meltem Miraloğlu'ndan hamilelik iddialarına yanıt! Tüp bebek tedavisi görüyorlardı
"Hayat Devam Ediyor" adlı dizideki çocuk gelin rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşmiş ve kendinden 40 yaş büyük Patrick Grady ile evlenmişti. Daha önce tüp bebek tedavisi gördüğü söylenen çift hakkında geçtiğimiz günlerde bebek beklediklerine dair flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Meltem Miraloğlu önceki gün sosyal medya hesabından hamilelik iddialarına yanıt verdi. İşte detaylar...
Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleşmesinin ardından kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenmişti. Miraloğlu'nun Amerika'da yaşadığı süreçle ilgili ortaya çıkan detaylar sık sık gündem oluyor. Son olarak öyle bir iddia ortaya atıldı ki sosyal medya eski oyuncuyu konuştu.
"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşmişti. O dönem 82 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady ile nikah masasına oturan Miraloğlu, şok etkisi yaratmıştı. Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen oyuncu uzun süre magazinde adından söz ettirmişti.
Yaptığı evliliğin ardından farklı iddialarla sık sık gündeme gelen Meltem Miraloğlu'nun adı son olarak bebek haberi ile anıldı.
Meltem Miraloğlu, eşinden çocuk dünyaya getirmek için tüp bebek tedavisi gördüğü haberleriyle olay olmuştu. Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğu haberi magazine bomba gibi düştü.