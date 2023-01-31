İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın kız kardeşi Esila ortaya çıktı! Sır gibi saklıyorlardı annesiyle pozu şaşkına çevirdi: "Benzemiyorlar"
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın kız kardeşi Esila ortaya çıktı! Sır gibi saklıyorlardı annesiyle pozu şaşkına çevirdi, "Benzemiyorlar" , "Kimse kimseye benzemiyor" yorumları havada uçuştu. Babasının izinden giden ve kendisi gibi şarkıcı olan Levent Dörter ile nikah masasına oturan Dilan Çıtak Tatlıses Dörter kız kardeşi Esila ile ilk kez kamera karşısına geçti. Dilan Çıtak'ın kardeşi ve annesini görenler şaştı kaldı.
31.01.2023 12:08 - Son Güncelleme: 31.01.2023 12:22
"BENZEMİYORLAR"
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın kız kardeşi Esila ortaya çıktı! Sır gibi saklıyorlardı annesiyle pozu şaşkına çevirdi.
Geçtiğimiz ekim ayında evlenen Dilan Çıtak Tatlıses Dörter, annesi ve kardeşini de yanına alarak bir mekanda sahne alan eşi Levent Dörter'i dinlemeye gitti.
İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses Dörter'in kardeşleri başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...