40 günde 7 kilo verdiren Pelin Akil diyeti: Sıfır (0) bedene düşüren tek formül

1

Pelin Akil'in zayıflama sırrı son zamanlarda büyük ilgi görüyor. İkiz çocuk annesi olan Akil, formunu hızla geri kazanarak sıkı bir vücuda sahip oldu. Kendi zayıflama sırrını paylaşarak diğer kadınlara ilham vermeye devam eden Akil, bir buçuk ay içerisinde dikkat çekici bir şekilde forma girdi. İşte Pelin Akil'in ilham veren zayıflama hikayesi ve sırları...