40 günde 7 kilo verdiren Pelin Akil diyeti: Sıfır (0) bedene düşüren tek formül

Pelin Akil'den anneleri motive edecek değişim! İkiz annesi olmasının ardından kilo verme kararı alan güzel oyuncu, azmiyle herkese örnek oldu. Uzman desteğiyle sağlıklı beslenme ve egzersiz rutinini hayatına adapte eden Akil, formunu geri kazanmakla kalmadı, enerji seviyesini de yükseltti. Peki Pelin Akil'in zayıflama sırrı ne? İşte detaylar...
Pelin Akil'in zayıflama sırrı son zamanlarda büyük ilgi görüyor. İkiz çocuk annesi olan Akil, formunu hızla geri kazanarak sıkı bir vücuda sahip oldu. Kendi zayıflama sırrını paylaşarak diğer kadınlara ilham vermeye devam eden Akil, bir buçuk ay içerisinde dikkat çekici bir şekilde forma girdi. İşte Pelin Akil'in ilham veren zayıflama hikayesi ve sırları...
Güzel oyuncunun günlük rutini erken kalkarak sabah sporu yapmakla başlıyor.
Aerobik egzersizler, yoga ve pilates gibi aktivitelerle hem kalori yakıyor hem de vücut esnekliğini artırıyor.