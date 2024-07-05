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Çocuklar Duymasın’ın Meltem'i ve Dominant Gönül'üydü! Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç yıllar sonra bir arada! Tamer Karadağlı'nın rol arkadaşları...

Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç, Alpaslan Özmol gibi isimlerin bir araya geldiği eski zamanların sevilen dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın, uzun süre evlerimize konuk oldu. Dizide Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ ve Dominant Gönül karakterini canlandıran Zeyno Günenç, yıllar sonra bir araya geldi. İkilinin fotoğrafı nostalji rüzgarı estirerek hayranlarına keyifli anlar yaşattı. İşte Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç'in fotoğrafı...

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 18:14 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 18:42
Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i ve Dominant Gönül’üydü! Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç yıllar sonra bir arada! Tamer Karadağlı’nın rol arkadaşları... 1

Çocuklar Duymasın'ın Meltem ve Dominant Gönül'üydü! Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç yıllar sonra bir arada! Tamer Karadağlı'nın rol arkadaşları...

Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i ve Dominant Gönül’üydü! Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç yıllar sonra bir arada! Tamer Karadağlı’nın rol arkadaşları... 2

Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç, Alpaslan Özmol gibi isimlerin bir araya geldiği eski zamanların sevilen dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın, uzun süre evlerimize konuk oldu.

Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i ve Dominant Gönül’üydü! Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç yıllar sonra bir arada! Tamer Karadağlı’nın rol arkadaşları... 3

Dizide dostluklarıyla örnek olan Pınar Altuğ ve Zeyno Güneç sosyal medyadan eski zamanları hatırlatacak bir paylaşım yaptı.

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