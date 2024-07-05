Çocuklar Duymasın’ın Meltem'i ve Dominant Gönül'üydü! Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç yıllar sonra bir arada! Tamer Karadağlı'nın rol arkadaşları...

Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç, Alpaslan Özmol gibi isimlerin bir araya geldiği eski zamanların sevilen dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın, uzun süre evlerimize konuk oldu. Dizide Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ ve Dominant Gönül karakterini canlandıran Zeyno Günenç, yıllar sonra bir araya geldi. İkilinin fotoğrafı nostalji rüzgarı estirerek hayranlarına keyifli anlar yaşattı. İşte Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç'in fotoğrafı...