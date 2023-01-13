40 gün önce doğum yapmıştı! 2 çocuk annesi Burcu Kara hastane odasındaki ilk gününü paylaştı! “Zor bir doğumdu” Minik bebeği ilgi odağı oldu

Ali'ninkinden çok farklıydı her şey. Ama yine de şükredecek çok şey var. Önce her şey için Allah'a, sonra çabam ve sabrım için kendime, bana hep inanıp, desteklediği için canım doktoruma, aileme ve iyi dilekleriyle, dualarıyla hep yanımda olan sizlere çok teşekkür ederim. Umarım bundan sonrası daha kolay olsun. İsteyen, bekleyen herkese de çabucak nasip olsun"