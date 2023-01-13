40 gün önce doğum yapmıştı! 2 çocuk annesi Burcu Kara hastane odasındaki ilk gününü paylaştı! “Zor bir doğumdu” Minik bebeği ilgi odağı oldu
Yönetmen Fırat Parlak ile 2016'da nikah masasına oturan Ali Çınar adında bir oğlu bulunan oyuncu Burcu Kara, geçen Aralık ayında ikinci kez annelik heyecanı yaşadı. Bebeğine Can adını veren ünlü oyuncu, doğumdan günler sonra sosyal medya hesabında hastanedeki ilk gününden bir kare paylaştı ve yaşadıklarını anlattı. "Zor bir doğumdu" ifadelerini kullanan Kara'nın paylaşımı binlerce beğeni alırken minik Can ilgi odağı oldu. İşte Burcu Kara'nın oğlu Can ile verdiği o poz...
13.01.2023 19:44 - Son Güncelleme: 13.01.2023 19:44
2016 yılında Fırat Parlak ile nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, geçen Aralık ayında ikinci kez annelik heyecanı yaşadı.
Ali Çınar adında bir oğlu bulunan oyuncu Burcu Kara, ikinci bebeğine Can ismini verdi. Müjdeli haberi sosyal medyadan "Can'ımız geldi" sözleriyle duyuran Kara, dikkat çeken yeni bir paylaşımda daha bulundu.
Ali'ninkinden çok farklıydı her şey. Ama yine de şükredecek çok şey var. Önce her şey için Allah'a, sonra çabam ve sabrım için kendime, bana hep inanıp, desteklediği için canım doktoruma, aileme ve iyi dilekleriyle, dualarıyla hep yanımda olan sizlere çok teşekkür ederim. Umarım bundan sonrası daha kolay olsun. İsteyen, bekleyen herkese de çabucak nasip olsun"