32’lik Buse Varol’un annesine bakın! Alişan “En güzel kayınvalide bende” demişti! Gören dilini ısırdı! Annesi değil ablası sanki...
2012 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan ve "Tozlu Yollar" dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Buse Varol, kariyer kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Türkücü Alişan ile 2018'de nikah masasına oturan ve bu evlilikten Eliz'le Burak adında iki evladı olan Varol, bu kez MasterChef Ünlüler Özel Bölümüne katılarak gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle ailesi merak edilen 32 yaşındaki Varol'un annesini gören ise hayran kaldı. Alişan'ın "En güzel kayınvalide bende" sözleri ise bir kez daha gündem oldu. İşte Buse Varol'un güzeller güzeli annesi...
13.01.2023 20:09 - Son Güncelleme: 13.01.2023 20:09
Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren Buse Varol, MasterChef Ünlüler Özel Bölümüne katılarak gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BUSE VAROL KİMDİR?
25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Buse Varol, 2012 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve "Tozlu Yollar" dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
"Dostlar Mahallesi" adlı dizide birlikte rol aldığı Alişan'la 2018'de dünyaevine giren Varol'un bu evlilikten Burak ile Eliz adında iki evladı oldu.
ANNESİ HAYRAN BIRAKTI
Hayatı merak edilip araştırılan Buse Varol'un ailesi de dikkat çekti. Ünlü oyuncunun annesini görenler ise hayran kaldı.