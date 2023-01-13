3 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlü o isimle...

İnternet kullanıcıları, en çok "Görkem Sevindik kiminle evli? Görkem Sevindik'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun 3 sene önce sessiz sedasız ünlü isimle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.