3 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlü o isimle...
ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları'nda Ali karakterini canlandıran ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hande Soral, İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Erdem Şanlı gibi başarılı oyuncularla kamera karşısına geçen Sevindik'in özellikle ailesi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Görkem Sevindik kiminle evli? Görkem Sevindik'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun 3 sene önce sessiz sedasız ünlü isimle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Görkem Sevindik'in kendisi gibi çok ünlü olan güzeller güzeli eşi kimmiş...
13.01.2023 19:25 - Son Güncelleme: 13.01.2023 19:25
İlk tanıtımından itibaren adından sıkça söz ettiren yeni dizi Ateş Kuşları, hem başarılı oyuncu kadrosu hem de güçlü senaryosuyla büyük ilgi gördü.
Bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizide Ali karakterini canlandıran ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Hande Soral, İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Erdem Şanlı gibi başarılı oyuncularla kamera karşısına geçen Sevindik'in özellikle ailesi merak edildi.
İnternet kullanıcıları, en çok "Görkem Sevindik kiminle evli? Görkem Sevindik'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun 3 sene önce sessiz sedasız ünlü isimle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.