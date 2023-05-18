40 deve ile havuzlu villa! Nursel Ergin’in 25 yaşındaki kızına ilginç teklif! Yetimhanede büyüyen Nursel Ergin 19’unda anne olmuştu...
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan ve bu sayede ünlenen Nursel Ergin, daha sonrasında sık sık televizyon ekranlarında yer aldı. Şimdilerde Gelinim Mutfakta programında sunuculuk yapan Ergin, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi. Yetimhanede büyüyen ve henüz 19 yaşındayken anne olan Ergin, bu kez kızıyla ilgili yaptığı itirafla dikkat çekti. 25 yaşındaki kızıyla Fas'ın ünlü Agafay Çölü'nde safariye çıkan Ergin, burada kızına gelen bir teklifle şaşkına döndü. İşte detaylar ve Nursel Ergin'in gözünden sakındığı kızı...
18.05.2023 22:18 - Son Güncelleme: 18.05.2023 22:19
"Gelinim Mutfakta" programının ünlü sunucusu Nursel Ergin, geçtiğimiz günlerde kızı Bengü Çınar ile birlikte Fas'a tatile gitti.
DÜĞÜN HEDİYESİ 40 DEVE!
Ahmed Yassine Zakaria isimli iş adamının Bengü ile evlenmesi durumunda ülkenin adetleri gereği Nursel Ergin'e 40 deve hediye vermeyi taahhüt ettiği öğrenildi.